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14:09, 15 июля 2025Мир

Орбан потребовал от ЕС ввести санкции против Украины

Орбан потребовал от ЕС санкций против Украины за гибель венгра при мобилизации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал от руководства Европейского союза (ЕС) ввести санкции против Украины. Его заявление опубликовано в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня в Брюсселе венгерское правительство выступило с инициативой немедленно включить в санкционный список Европейского союза по правам человека украинских руководителей, ответственных за кончину венгерского гражданина», — написал он.

Речь идет об инциденте с 45-летним закарпатским венгром Йожефом Шебештьеном, проживавшим в городе Берегово (Закарпатская область) и имевшим двойное гражданство, которого в рамках мобилизации на Украине затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. Полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поднимет в ЕС вопрос о насилии при мобилизации на Украине. По его словам, людей, в том числе непригодных к службе, «похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую».

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