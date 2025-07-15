Причины отставки премьер-министра Украины объяснили

Политолог Глазунов: Отставкой Шмыгаля Зеленский пытается оправдать свои неудачи

Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля является попыткой президента республики Владимира Зеленского оправдать себя в глазах народа за допущенные ошибки, считает политолог Олег Глазунов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Шмыгаль подал в отставку на фоне сообщений о его замене на посту. Он направил обращение Верховной Раде с просьбой принять отставку и выложил фото заявления.

Глазунов объяснил, что Зеленский давно хочет поменять правительство, поскольку ему необходимо отвести от себя неудачи в управлении страной и на фронте. Для этого он меняет правительство, которое вызывает негатив в обществе, но на смену ему придет такое же, добавил политолог.

«Любое правительство, которое сейчас придет на Украину, в любом случае не будет справляться с проблемами, которые возникли в стране. В случае чего, все неудачи можно будет переложить на того же премьер-министра или главу министерства обороны. Он просто меняет шило на мыло, выбирает очередное правительство, чтобы как-то поддержать надежду у граждан Украины на то, что новое правительство будет лучше и решит все проблемы», — считает эксперт.

14 июля Зеленский встретился с первым вице-премьером Юлией Свириденко и предложил ей возглавить правительство страны. Он добавил, что с этого шага на Украине начинается трансформация исполнительной власти, которая должна укрепить потенциал Киева.