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10:11, 15 июля 2025Наука и техника

Раскрыт простой способ усилить эффект таблеток от давления

JAMA Network Open: Ночной прием лекарств от давления эффективнее утреннего
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: nito / Shutterstock / Fotodom

Прием препаратов от давления перед сном оказался эффективнее утреннего — к такому выводу пришли китайские ученые из Сычуаньского университета. Их исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало: ночной прием улучшает контроль как ночного, так и дневного давления, не повышая риск побочных эффектов.

В рандомизированном клиническом исследовании участвовали 720 пациентов с гипертонией, которые получали стандартную комбинацию двух препаратов — олмесартана и амлодипина — либо утром (с 6 до 10), либо вечером (с 18 до 22). Через 12 недель у тех, кто принимал лекарства на ночь, давление ночью снижалось заметнее: систолическое — на 3 мм рт. ст. сильнее, диастолическое — на 1,4 мм рт. ст.

Кроме того, целевых показателей ночного давления достигли 79 процентов участников вечерней группы — против 70 процентов в утренней. Дневное давление также контролировалось лучше: 89 процентов пациентов из вечерней группы достигли нормы, тогда как в утренней — 82 процента. Утренние показатели давления снижались эффективнее, а потребность в повышении дозировки возникала реже.

Авторы подчеркивают, что ночной прием препаратов не только безопасен, но и может стать ключом к борьбе с плохо контролируемой гипертонией — особенно у тех, чье давление повышается именно ночью.

Ранее стало известно, что всего две недели ежедневного употребления манго могут снизить давление и уровень холестерина у женщин в постменопаузе. Даже короткий курс богатого фитонутриентами фрукта благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ.

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