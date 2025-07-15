Стало известно о возвращении позиций ВС России на одном из участков фронта в ДНР

Марочко: ВС России вернули контроль над частью позиций в Торском в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России вернули контроль над частью позиций в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе маневренной обороны наши войска вернули контроль над некоторыми позициями восточнее Торского в ДНР. На данный момент идет зачистка территории», — говорится в публикации.

По словам Марочко, в лесополосах на данном участке фронта российские военные еще встречают разрозненные отряды украинских бойцов. Он отметил, что военнослужащие ВСУ не владеют оперативно-тактической обстановкой и утратили связь с командованием.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия продолжает решительное наступление в зоне украинского конфликта. Он подчеркнул, что главной задачей является выход к административным границам новых регионов.