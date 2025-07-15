Тактаров рассказал о разбросанных по всему миру своих детях

Тактаров: Мои дети очень самостоятельные и разбросаны по всему миру

Боец смешанного стиля (ММА) и актер Олег Тактаров рассказал, что его дети очень самостоятельные и «разбросаны по всему миру». Его слова приводит «Пятый канал».

По словам Тактарова, его дети путешествуют со своими знакомыми и таким образом даже экономят. «Они могут вдруг неожиданно оказаться в Испании, в Италии», — пояснил артист на кинофестивале семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле. Сам же он финансово помогает своему внуку.

Ранее Олег Тактаров сравнил зарплаты в России и США. Он отметил, что все зависит от того, в каком кругу живет человек. «Мне кажется, в России люди из того круга, с кем я общаюсь, получают больше. Они могут на эти деньги позволить себе больше, чем американцы из такого же круга», — заявил Тактаров. Бывший спортсмен добавил, что врачи в США получают больше. «Точно знаю, что в США никто не говорил врачам: "Идите занимайтесь бизнесом, если вам денег не хватает"», — отметил Тактаров.