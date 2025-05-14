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13:21, 14 мая 2025Спорт

Тактаров сравнил зарплаты в России и США

Тактаров о зарплатах в России и США: Зависит от того, в каком кругу живешь
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров сравнил зарплаты в России и США. Его слова приводит Sport24.

Он отметил, что все зависит от того, в каком кругу живет человек. «Мне кажется, в России люди из того круга, с кем я общаюсь, получают больше. Они могут на эти деньги позволить себе больше, чем американцы из такого же круга», — заявил Тактаров.

Бывший спортсмен добавил, что врачи в США получают больше. «Точно знаю, что в США никто не говорил врачам: "Идите занимайтесь бизнесом, если вам денег не хватает"», — отметил Тактаров.

Ранее Тактаров рассказал о разнице пенсий в России и США. Он назвал пенсионные выплаты в России крайне несправедливыми и отметил, что на американскую пенсию сможет жить.

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