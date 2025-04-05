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21:35, 5 апреля 2025Спорт

Тактаров рассказал о разнице пенсий в России и США

Олег Тактаров: Я считаю, что российские пенсии крайне несправедливы
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bouillante / Getty Images

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров сравнил пенсии в США и России. Его цитирует Sport24.

Тактаров рассказал, что в Америке у него будет пенсия от актерского профсоюза. «Максимальная же пенсия будет в 68 лет, и меня это устраивает, потому что я бы хотел работать как можно дольше. Что касается сумм, то, например, актер Илья Баскин получает 5200 долларов в месяц», — поделился он.

Тактаров признался, что о российской пенсии он не думает. «Я считаю, что российские пенсии крайне несправедливы. У нас в этом плане уравниловка, хотя для кого-то это хорошие суммы», — заключил он.

Ранее Тактаров пожаловался на дискриминацию русских в США. Бывший спортсмен рассказал, что два года он не работал в Америке, потому что его не утверждали на роль по национальному признаку.

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