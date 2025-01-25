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19:59, 25 января 2025Спорт

Тактаров пожаловался на дискриминацию русских в США

Тактаров: Два года в США не утверждают на роли по национальному признаку
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров пожаловался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) на дискриминацию русских в США.

Тактаров рассказал, что два года он не работал в Америке, потому что его не утверждали на роль по национальному признаку. По словам его коллеги из продюсерской компании, русских боялись брать в каст.

«Мне мой товарищ звонит и говорит: "Знаешь, у нас дословно сказали: "Слушайте, он русский, абы чего не было, вдруг начнут какую-то забастовку против нашего фильма из-за того, что снимается Тактаров из России. Давайте возьмем другого парня. Он, конечно, похуже, но нам будет спокойнее"», — поделился Тактаров историей.

Ранее Тактаров раскритиковал жизнь в США. Он назвал страну бомжатником с большим количеством безработных и наркоманов.

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