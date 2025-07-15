Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:18, 15 июля 2025Мир

Трамп похвастался недвижимостью в одной стране

Трамп назвал Британию прекрасным местом, так как у него там есть недвижимость
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Великобританию «прекрасным местом», так как у него там есть недвижимость. Об этом он заявил в интервью BBC.

«Это прекрасное место. Знаете, у меня там есть недвижимость», — так американский лидер ответил на вопрос о будущем Британии в мире.

Он добавил, что с нетерпением ждет второго государственного визита в Великобританию в сентябре этого года. Политик назвал короля Карла III «великим джентльменом».

В том же интервью Трамп заявил, что «не заканчивает иметь дело» с президентом России Владимиром Путиным, хотя и «разочарован» в нем. Глава Белого дома отметил, что четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношение Запада к России изменится». Бывший премьер высказался о завершении СВО и ее последствиях

    Певица Слава опубликовала видео в купальнике

    В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

    В США обеспокоились необычным спутником российской «Ангары-А5»

    Следствие раскрыло подробности подрыва автомобиля судьи в Бердянске

    В России попросили не ограничивать скидки от маркетплейсов

    В США усомнились в эффективности помощи Трампа Украине

    Медведев отреагировал на «декоративный ультиматум» Трампа Кремлю

    В Сети появилось первое фото нового Гарри Поттера

    Стоматолог дала советы по выбору зубной пасты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости