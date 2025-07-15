Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Угрозы союзникам России по БРИКС дорого обойдутся США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону. Об этом он сообщил на YouTube.

Джонсон напомнил, что американский лидер обещал защищать доллар и международную финансовую систему. «И что он только что сделал? Снова начал угрожать Индии, Бразилии и Китаю пошлинами за поддержку России», — заявил он. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что политик угрожает ключевым странам БРИКС. По его словам, они только сильнее захотят выйти из американской системы.

Бывший аналитик ЦРУ считает, что Соединенные Штаты не предпринимают никаких шагов по восстановлению и укреплению отношений. По его словам, своими действиями Вашингтон только отталкивает развивающиеся страны от себя. «У нас была большая группа фермеров, которые работали на рынок Китая, поставляли соевые бобы и пшеницу. Теперь Пекин закупается у России и Бразилии, и делает это в своей национальной валюте, подкрепленной золотом», — сказал Джонсон.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркнул, что не собирается делать никаких исключений.