Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 15 июля 2025Мир

Трампа предупредили о последствиях угроз союзникам России по БРИКС

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Угрозы союзникам России по БРИКС дорого обойдутся США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону. Об этом он сообщил на YouTube.

Джонсон напомнил, что американский лидер обещал защищать доллар и международную финансовую систему. «И что он только что сделал? Снова начал угрожать Индии, Бразилии и Китаю пошлинами за поддержку России», — заявил он. Экс-аналитик ЦРУ отметил, что политик угрожает ключевым странам БРИКС. По его словам, они только сильнее захотят выйти из американской системы.

Бывший аналитик ЦРУ считает, что Соединенные Штаты не предпринимают никаких шагов по восстановлению и укреплению отношений. По его словам, своими действиями Вашингтон только отталкивает развивающиеся страны от себя. «У нас была большая группа фермеров, которые работали на рынок Китая, поставляли соевые бобы и пшеницу. Теперь Пекин закупается у России и Бразилии, и делает это в своей национальной валюте, подкрепленной золотом», — сказал Джонсон.

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркнул, что не собирается делать никаких исключений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европу разочаровал ультиматум Трампа в адрес Москвы. В ЕС были иные ожидания от большого заявления президента США о России

    Россияне остались без света из-за удара молнии

    В Японии оценили перспективы смягчения визового режима для россиян

    Американец включил ноутбук дедушки и узнал шокирующую правду о нем

    В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

    В российском регионе уничтожили БПЛА

    В США набросились на Трампа за ультиматум России

    В России изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

    В Британии раскрыли смысл слов Трампа о России

    В Японии раскрыли позицию США и Европы по наступлению Украины на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости