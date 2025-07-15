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20:47, 15 июля 2025Наука и техника

Установлена серьезная опасность антибиотикорезистентности

Nat Commun: Высокая антибиотикорезистентность значительно повышает риск смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Ученые выяснили: высокая нагрузка генов антибиотикорезистентности в организме связана с увеличением риска общей смертности на 40 процентов и более чем двукратным ростом риска сепсиса. Результаты масштабного 17‑летнего исследования Университета Турку опубликованы в журнале Nature Communications.

Главным фактором оказались антибиотики, особенно тетрациклины — их воздействие на микробиоту сохраняется годами. Но важны и другие условия: питание и социальные особенности. Например, преобладание кишечных бактерий, характерных для западной диеты (Escherichia coli и Bacteroides), сопровождалось большей устойчивостью к антибиотикам. Зато клетчатка — ягоды, картофель, ржаной хлеб — и рост числа полезных бактерий снижали этот показатель.

Некоторые продукты, наоборот, могут приносить в организм устойчивые бактерии: сырые овощи, салаты и курица ассоциировались с более высоким уровнем резистентности. Неожиданным оказался и социальный фактор: женщины, жители крупных городов и люди с высоким доходом имели более высокие показатели устойчивости, хотя обычно эти группы считаются более благополучными по здоровью.

Исследователи подчеркивают, что снизить распространение устойчивых бактерий помогает не только сокращение применения антибиотиков, но и простые меры: регулярное мытье рук, тщательная обработка пищи и питание с достаточным количеством клетчатки.

Ранее стало известно, что после курса антибиотиков восстановление кишечной микрофлоры во многом зависит от питания. Оказалось, жирная пища мешает восстановлению и делает кишечник уязвимым к инфекциям.

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