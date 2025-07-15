В Европе зафиксировали рекордный рост заболеваемости корью

FT: Заболеваемость корью в Европе выросла из-за низкого уровня вакцинации

Заболеваемость корью в Европе и Центральной Азии рекордно выросла из-за низкого уровня вакцинации. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

«Число случаев заболевания корью в Европе и Центральной Азии достигло самого высокого уровня за последнюю четверть века, увеличившись более чем вдвое в период с 2023 по 2024 год», — сказано в сообщении.

Авторы материала подчеркивают, что в 2024 году в странах региона было зафиксировано почти 149 тысяч случаев заболевания, тогда как годом ранее — около 61 тысячи. При этом для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 95 процентов населения, тогда как сейчас охват составляет 91 процент.

Ранее стало известно, что вакцинация во время эпидемий снизила смертность от таких заболеваний, как холера, лихорадка Эбола и корь, почти на 60 процентов. По оценкам, эти меры принесли почти 32 миллиарда долларов экономической выгоды — только за счет предотвращения смертей и инвалидизации.