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10:38, 15 июля 2025Экономика

В Крыму продали имущество украинских олигархов на 2,2 миллиарда рублей

В Крыму продали с торгов имущество украинских олигархов на 2,2 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: high fliers / Shutterstock / Fotodom

За первую половину 2025 года власти Республики Крым продали на торгах национализированное имущество украинских олигархов и политиков на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в Telegram-канале.

Всего с начала года было продано 25 таких объектов. Средства с их реализации, по словам Константинова, будут направлены на развитие республики, в том числе на поддержу участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Ранее сообщалось, что под национализацию в Крыму попало имущество украинских олигархов Рината Ахметова, Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), экс-премьера Арсения Яценюка. Всего было национализировано около 500 объектов, в том числе квартира президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии.

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