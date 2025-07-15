В Москве закрыли вестибюль станции «Рижская»

В Москве на БКЛ закрыли вестибюль станции «Рижская»

В Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) закрыли вестибюль станции «Рижская». Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Для входа и выхода жителям столицы рекомендовали пользоваться «Рижской» Калужско-Рижской линии. В 14:24 появилось сообщение об открытии вестибюля станции.

Ранее сообщалось, что во вторник, 15 июля, семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве. Люди застряли в Mini Cooper, Volkswagen и два BMW во дворе на Автозаводской улице. Из-за обильных осадков в Москве перекрыли участок МКАД, Дмитровского шоссе и 1-го Красовского проезда.