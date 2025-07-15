В России отреагировали на ультиматум Трампа о сроках завершения конфликта на Украине

Депутат Чепа: Ультиматум Трампа затруднит переговорный процесс РФ и Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предостерег президента США Дональда Трампа от ультиматумов России, так как это может поставить его в неудобное положение и затруднить российско-американские взаимоотношения. Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру». Он также отметил, что требование Трампа затруднит переговорный процесс с Украиной.

«Не надо разговаривать с Россией с ультиматумами, это не только затруднит наши отношения, но и может поставить Трампа в неудобное положение», — сказал Чепа.

По его мнению, новые требования Трампа затруднят переговорный процесс с Украиной, в том числе потому, что Россия заявляла о готовности к третьему раунду переговоров, но ответа от Украины так и не последовало.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.