В Саратовскую область мигрировали сайгаки

Из Красной книги Саратовской области исключат зашедших из Казахстана сайгаков

Из Красной книги Саратовской области исключат сайгаков, которые мигрируют в регион из Казахстана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии.

Отмечается, что в текущем году порядка 1 млн особей зашли с территории Казахстана в ряд районов области. По словам экспертов, исключение волго-уральских сайгаков из Красной книги позволит в дальнейшем регулировать их численность.

В ведомстве объяснили, что при высокой численности животные наносят значительный ущерб посевам сельскохозяйственных культур и продуктивности пастбищ. По этой причине правительство Саратовской области обратилось в Минприроды с просьбой исключить сайгаков из Красной книги России.

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