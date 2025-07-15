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17:02, 15 июля 2025Мир

Страна ЕС уличила Украину в охоте на людей

Сийярто: На Украине ведется охота на людей в виде мобилизации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

На Украине ведется охота на людей в виде принудительной мобилизации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, его заявление транслировал канал M1.

«То, что на улицах Украины в форме принудительной мобилизации происходит охота на людей, это факт. Что военкомы на Украине жестоко обращаются с людьми, является фактом», — подчеркнул Сийярто.

Глава МИД добавил, что жители Украины, не желающие отправляться на фронт, лишаются жизни в результате жестокости военкомов. Сийярто напомнил, что недавно на Украине не стало закарпатского венгра, получившего травмы при насильственной мобилизации.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что страны ЕС предпочитают закрывать глаза на бесчеловечную и насильственную мобилизацию на Украине, шокирует и разочаровывает.

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