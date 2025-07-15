Захарова посоветовала генсеку НАТО лекцию Мединского

Захарова призвала Рютте послушать лекцию Мединского о Невской битве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генерального секретаря НАТО Марка Рютте послушать лекцию главы российской делегации в Стамбуле, историка Владимира Мединского о Невской битве. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на слова генсека альянса о том, что российская сторона отправила на переговоры с представителями Украины «какого-то историка» Мединского, который «начал объяснять историю России с 1250 года». Захарова напомнила, что в 1240 году состоялась решающая для российской истории Невская битва, когда войско новгородского князя Александра Невского одержало победу над шведскими захватчиками.

«Марк Рютте точно не просто так вспомнил середину XΙΙΙ века. Но, видимо, в тему погрузился не до конца, упустив, чем дело закончилось. У Владимира Ростиславовича есть прекрасная лекция на эту тему. Пусть изучает», — отметила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что слова Рютте о Мединском являются «абракадаброй».