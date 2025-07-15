Заслуженный тренер России назвал поражение звезд КХЛ от звезд НХЛ избиением

Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал поражение звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Russia-Hockey.ru.
Плющев назвал результат избиением младенцев и посчитал, что между игроки НХЛ и КХЛ — пропасть в классе. «Лучшие игроки КХЛ, даже разозлившись, выглядели потерянными», — заявил он.
Встреча между звездами КХЛ и НХЛ прошла 13 июля на стадионе «ЦСКА Арена». Она завершилась победой игроков НХЛ со счетом 15:3.
Основная часть вырученных средств от матча пошла на благотворительность.