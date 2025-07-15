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12:50, 15 июля 2025Спорт

Заслуженный тренер России назвал поражение звезд КХЛ от звезд НХЛ избиением

Тренер Плющев назвал поражение звезд КХЛ от звезд НХЛ избиением
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Заслуженный тренер России Владимир Плющев раскритиковал поражение звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

Плющев назвал результат избиением младенцев и посчитал, что между игроки НХЛ и КХЛ — пропасть в классе. «Лучшие игроки КХЛ, даже разозлившись, выглядели потерянными», — заявил он.

Встреча между звездами КХЛ и НХЛ прошла 13 июля на стадионе «ЦСКА Арена». Она завершилась победой игроков НХЛ со счетом 15:3.

Основная часть вырученных средств от матча пошла на благотворительность.

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