Журова оценила отказ Вильнюсского марафона признавать россиян победителями

Журова назвала отказ Вильнюсского марафона признавать россиян дискриминацией

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова оценила отказ организаторов Вильнюсского марафона признавать победителями россиян или белорусов, даже если они придут к финишу первыми. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Журова назвала решение дискриминацией россиян по национальному признаку. «Это вопиющий случай. Такого в спорте быть не должно», — заявила она.

Ранее организаторы Вильнюсского марафона заявили, что забег является так называемым закрытым чемпионатом Литвы. Это означает, что на призовые места могут претендовать только граждане Литвы. Кроме того, российские спортсмены должны будут подписать декларацию о нейтралитете.

В августе 2016 года российских легкоатлетов лишили права выступать на международных стартах из-за допинговых скандалов. В марте World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных турниров.