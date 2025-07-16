Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:27, 16 июля 2025Ценности

Дагестанец увидел фото невесты до пластики и отменил свадьбу

Дагестанец увидел фото невесты до пластики и отменил свадьбу от разочарования
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vitor Monthay / Unsplash

Россиянин увидел фотографии невесты до пластических операций и косметологических процедур и отменил свадьбу. Об этом сообщает Mash.

Дагестанцы Патимат и Нариман познакомились на званом ужине и вскоре решили пожениться, однако мужчину смущали преображения возлюбленной с помощью различных вмешательств, которые она не скрывала. Известно, что девушка делала ринопластику и липофилинг ягодиц, а также колола филлеры в губы и скулы.

Перед торжеством жених захотел посмотреть на избранницу до преображения и разочаровался: мужчина заявил, что не хочет детей с естественными чертами внешности невесты.

В июне стало известно, что дагестанцы принялись тайно увеличивать губы по ночам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

    Востоковед назвал причину операции Израиля против Сирии

    91-летний император Японии на покое попал в больницу

    Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии

    Названы простые и доступные средства против депрессии

    Российский экстрасенс пришла на премьеру фильма с голой грудью

    Расходы жителей России на еду подсчитали

    «Не поверили своим ушам». В Финляндии неожиданно зазвучало российское радио. Что об этом известно?

    Тутберидзе рассказала о друзьях

    Эксперт оценил вероятность передачи Украине ракет Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости