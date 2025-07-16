«Дождь» из обломков сбитого в небе над российским городом беспилотника сняли на видео

Момент падения обломков дрона на Белгород сняли на видео

Момент падения «дождя» из обломков сбитого над Белгородом беспилотника сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах видно, как мелкие фрагменты летательного аппарата падают на одну из городских улиц. Очевидцы обращают внимание на большое число обломков. Позже горожане сфотографировали один из них — фрагмент вытянутой формы с торчащими проводами красного и черного цветов.

По данным канала, речь идет о дроне, сбитом над городом около 8:20 мск.

В ночь на 16 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками ряд российских регионов. Одним из них стала Белгородская область — над ней было сбито три дрона.