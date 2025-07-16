«Дождь» из обломков сбитого в небе над российским городом беспилотника сняли на видео

Момент падения «дождя» из обломков сбитого над Белгородом беспилотника сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».
На кадрах видно, как мелкие фрагменты летательного аппарата падают на одну из городских улиц. Очевидцы обращают внимание на большое число обломков. Позже горожане сфотографировали один из них — фрагмент вытянутой формы с торчащими проводами красного и черного цветов.
По данным канала, речь идет о дроне, сбитом над городом около 8:20 мск.
В ночь на 16 июля Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками ряд российских регионов. Одним из них стала Белгородская область — над ней было сбито три дрона.