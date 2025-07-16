Россияне назвали нужную им для счастья сумму

SuperJob: Для полного счастья среднему россиянину нужно 257 тысяч рублей в месяц

Для полного удовлетворения доходом россиянину старше 18 лет нужно в среднем по 257 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob пишет РБК.

Эта сумма на три процента больше, чем годом ранее, и почти в полтора раза, на 47 процентов, чем десять лет назад. При этом мужчинам для счастья нужно больше — 280 тысяч рублей, а женщинам было бы достаточно 235 тысяч.

Тем, кто зарабатывает меньше 50 тысяч рублей в месяц, хватит для удовлетворения 200 тысяч рублей, а тем, что больше 100 тысяч — 300 тысяч.

На сумму влияет и уровень образования опрошенных. Так, выпускники вузов хотят получать 287 тысяч рублей, а окончившие среднее профессиональное учебное заведение — 221 тысячу. С возрастом сумма запросов также возрастает. Граждан младше 24 лет устроят 192 тысячи рублей, а тем, кому за 45 лет, нужны уже 272 тысячи.

Больше всего денег требуется москвичам (290 тысяч рублей), жителям Владивостока (276 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (264 тысячи рублей). Далее идут Ростов-на-Дону и Тюмень, а самыми скромными оказались респонденты в Кирове — им хватит 204 тысяч рублей.

Ранее исследование сервиса показало, что четверть россиян не готовы просить прибавку к зарплате. Большей частью они уверены, что такое обращение к начальству ни к чему не приведет.