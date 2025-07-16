Крупные поставщики яиц отреагировали на сообщения о забое кур-несушек

«Окское» и «Лето» сообщили об отсутствии планов забивать кур-несушек

Представители крупных поставщиков куриных яиц — АО «Окское» и ГК «Лето» — заявили об отсутствии планов забивать кур-несушек. Таким образом они отреагировали на информацию о данной тактике ряда российских птицефабрик из-за дешевых яиц. Комментарии производителей есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава «Окское» Георгий Лякин заявил, что в его компании не придерживаются такой стратегии и стараются сохранять определенную ценовую политику при помощи заключения долгосрочных контрактов с партнерами на поставки яиц. Некоторые производители, отметил он, сейчас действительно сталкиваются с напряженной ситуацией на фоне традиционного для лета падения спроса и вынуждены продавать свою продукции по цене 30 рублей за десяток. Однако у его предприятия есть длительные соглашения с фиксированной ценовой вилкой, что позволяет не уходить в большой минус. Поголовье на фабрике насчитывает в общей сложности 5 миллионов кур-несушек. Необходимости в забое некоторых из них нет, подчеркнул Лякин.

В ГК «Лето» придерживаются схожей позиции по этому вопросу. В летний период компания разрабатывает промо-акции для стимулирования продаж в условиях падения спроса на внутреннем рынке. Говорить о значительном снижении поголовья кур-несушек также не приходится. Более того, в компании отметили, что забой молодых самок нецелесообразен, так как в их выращивание вкладываются значительные денежные средства. К середине июля суммарное поголовье предприятия оценивается в 2 миллиона. «Мы не планируем забивать кур-несушек», — резюмировали в компании.

Ранее о том, что ряд птицефабрик в России начали забивать кур-несушек из-за дешевых яиц, со ссылкой на представителей отрасли сообщила газета «Известия». Подобные случаи, как отмечалось, были зафиксированы в Удмуртии и Краснодарском крае.

Собеседники объяснили такую ситуацию в том числе падением рентабельности бизнеса и растущими издержками отраслевых предприятий. По данным ассоциации «Народный фермер», в настоящее время закупочная цена заметно уступает себестоимости производства. В июне разница была и вовсе двукратной. На этом фоне финансовое положение игроков рынка ухудшилось, что привело в том числе к накапливанию долгов. В результате забой кур-несушек стал для некоторых предприятий естественным выходом из кризисного положения.