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15:37, 16 июля 2025Мир

Маск пошел на неожиданный шаг после ссоры с Трампом

Спикер Джонсон: Маск изменил телефонный номер после ссоры с Трампом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск долгое время не отвечал на сообщения, а затем стало известно, что он сменил номер телефона после ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью газете The New York Post (NYP).

«Маск в этом не виноват. Я отправил ему длинное сообщение, и затем выяснилось, что его номер сменился, потому что после ссоры с Трампом что-то произошло с его номером. Потом я понял, что это сообщение ушло куда-то, и поэтому он так и не прочел его», — отметил политик.

По словам Джонсона, он предпринимал попытки помирить главу Белого дома и бизнесмена, а также «неоднократно пытался связаться» с Маском после публичной перепалки. Он добавил, что ему все же удалось связаться с Маском, но через «третье лицо».

7 июля Маск заявил, что Трамп его использовал в ходе предвыборной кампании и в начале президентского срока. По его мнению, американский лидер сделал это, потому что год назад опросы общественного мнения относительно миллиардера были очень позитивными.

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