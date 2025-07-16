Место падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае попало на видео

СК показал кадры с места падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае

Восточное межрегиональное СУТ СК России

Место крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видно темные обломки, лежащие на склоне горы.

Ранее сообщалось, что следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 пропал. Позже его нашли. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. По предварительным данным, на борту было пять человек, никто не выжил.

После крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.