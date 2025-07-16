Место падения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае попало на видео

Восточное межрегиональное СУТ СК России
Место крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае попало на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
На кадрах видно темные обломки, лежащие на склоне горы.
Ранее сообщалось, что следовавший из Охотска в Магадан вертолет Ми-8 пропал. Позже его нашли. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц. По предварительным данным, на борту было пять человек, никто не выжил.
После крушения вертолета Ми-8 в Хабаровском крае транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.