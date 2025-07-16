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11:43, 16 июля 2025Россия

Молния ударила в рыбаков на озере в российском регионе

Mash: Молния ударила в троих рыбаков на озере в Кемеровской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Barrat / Globallookpress.com

Молния ударила в троих рыбаков на озере около поселка Березовая Грива в Кемеровской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным российского издания, 37-летнего россиянина спасти не удалось, еще двое получили мелкие травмы. Их защитили резиновые сапоги.

До этого несколько домов в подмосковной Дубне остались без света из-за удара молнии.

Еще раньше стало известно, что молния попала в отдыхающих на пляже в Тульской области. В результате шесть россиян пострадали, еще троих граждан реанимировать не смогли.

В начале июля в поселке Александровка Новосибирской области подросток пострадал из-за удара молнии в шалаш, другого юношу не спасли.

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