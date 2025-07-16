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18:48, 16 июля 2025Экономика

Температура в Москве приблизилась к норме июля

Синоптик Тишковец: Температура в Москве достигла климатической нормы июля
Виктория Клабукова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Столбики термометров в Москве вышли к климатической норме июля. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В среду, 16 июля, максимальная температура воздуха в мегаполисе варьировалась в районе плюс 22-25 градусов. Такие показатели свойственны середине июля, отметил синоптик. На фоне этого столичные водоемы прогрелись до плюс 23 градусов — как в Евпатории, подчеркнул Тишковец.

Череда ливней накрыла Москву 12 июля. Грозы, шквалы ветра и град наблюдались как в самой столице, так и в Подмосковье. Дожди продолжились и с наступлением новой недели. Погодная обстановка в столичном регионе, как прогнозирует ведущий специалист центра «Метео» Евгений Тишковец, должна исправиться в пятницу, 18 июля. Однако перерыв в дождях продлится недолго, уверен синоптик Александр Шувалов. Уже на следующий день, 19 июля, дожди польют вновь.

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