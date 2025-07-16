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17:00, 16 июля 2025Моя страна

На российском острове нашли засыпанный землей военный дот Японии

На острове Шумшу поисковики нашли засыпанный землей дот армии Японии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Остров Шумшу

Остров Шумшу. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На острове Шумшу, входящем в состав Сахалина, активисты провели экспедицию и нашли засыпанный землей военный дот армии Японии. Об этом сообщает «Поисковое движение России — Сахалин» в Telegram.

Россияне поехали в экспедицию с 1 по 16 июля. Участники поделились на несколько отрядов. Активисты выкапывали траншеи, выходили в поиск с металлоискателями, чтобы найти очередные вещдоки Второй мировой войны, и исследовали берег Охотского моря. В том месте, как отмечается, советские десантники шли в ожесточенную схватку с японскими танками.

На береговой линии как раз и оказался японский дот, засыпанный землей. На данный момент его раскопали частично и оставили для дальнейшей работы. Уточняется, что это ценная находка поисковиков.

Тем не менее важно, что участникам экспедиции удалось найти останки красноармейца. У него при себе оказалась фляжка с инициалами, что позволяет экспертам восстановить его имя и судьбу, а также разыскать родственников.

В начале июня в нераспаханный полях Орловской области поисковики также отыскали место падения советского истребителя Як-7Б, разбившегося в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, под Новгородом специалисты достали из болота американский самолет Р-40 Kittihawk.

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