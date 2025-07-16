На российском острове нашли засыпанный землей военный дот Японии

На острове Шумшу поисковики нашли засыпанный землей дот армии Японии

На острове Шумшу, входящем в состав Сахалина, активисты провели экспедицию и нашли засыпанный землей военный дот армии Японии. Об этом сообщает «Поисковое движение России — Сахалин» в Telegram.

Россияне поехали в экспедицию с 1 по 16 июля. Участники поделились на несколько отрядов. Активисты выкапывали траншеи, выходили в поиск с металлоискателями, чтобы найти очередные вещдоки Второй мировой войны, и исследовали берег Охотского моря. В том месте, как отмечается, советские десантники шли в ожесточенную схватку с японскими танками.

На береговой линии как раз и оказался японский дот, засыпанный землей. На данный момент его раскопали частично и оставили для дальнейшей работы. Уточняется, что это ценная находка поисковиков.

Тем не менее важно, что участникам экспедиции удалось найти останки красноармейца. У него при себе оказалась фляжка с инициалами, что позволяет экспертам восстановить его имя и судьбу, а также разыскать родственников.

В начале июня в нераспаханный полях Орловской области поисковики также отыскали место падения советского истребителя Як-7Б, разбившегося в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, под Новгородом специалисты достали из болота американский самолет Р-40 Kittihawk.