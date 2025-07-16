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11:52, 16 июля 2025Россия

На российской трассе семь человек стали жертвами ДТП

На трассе в Новосибирской области семь человек стали жертвами ДТП
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Новосибирской области

На трассе в Новосибирской области семь человек стали жертвами ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомстве отметили, что два легковых автомобиля столкнулись на 290-м километре дороги М-17. В результате происшествия пострадал еще один человек.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств случившегося, заверили в ведомстве.

До этого число пострадавших в ДТП с двумя электробусами в Москве выросло до 14. В больницу попали 10 человек — 9 взрослых и один ребенок. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Авария произошла днем 15 июля на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы.

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