Названа неочевидная причина частых простуд

Терапевт Амир Хан: Частые простуды может спровоцировать хронический стресс

Врач общей практики, терапевт Амир Хан рассказал, что хронический стресс может спровоцировать частые простуды. Его мнение приводит Daily Mirror.

Хан отметил, что стресс не всегда является причиной негативных изменений. По его словам, стрессовые ситуации неизбежны и реакция на них необходима для выживания. Однако если повышенная готовность внутренних систем становится привычным состоянием, то могут начаться разнообразные проблемы со здоровьем.

Хан отметил, что вызванные хроническим стрессом поломки в организме неочевидны сразу, но со временем становятся губительными. К примеру, у человека снижается защитная функция иммунитета. Он начинает чаще болеть простудными заболеваниями, и у него медленнее заживают раны. Еще одним последствием стресса врач назвал уменьшение гиппокампа — отдела мозга, связанного с памятью и обучением.

Также Хан отметил, что хронический стресс значительно ускоряет старение клеток и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, это связано с тем, что вырабатывающиеся при стрессе гормоны кортизол и адреналин сужают кровеносные сосуды и сердцу приходится работать интенсивнее.

Наконец, терапевт указал, что при продолжительном стрессе снижается способность усваивать полезные вещества, а в запущенных случаях появляются явные признаки нарушения работы кишечника — тошнота, вздутие живота и прочее.

Чтобы стресс не стал постоянным, Хан посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, высыпаться, медитировать и общаться с близкими людьми.

Ранее Амир Хан предупредил, что хронический стресс может вызвать многозадачность. По его словам, привычка выполнять несколько дел одновременно со временем негативно сказывается на работе мозга.