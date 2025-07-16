Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:28, 16 июля 2025Забота о себе

Названа неочевидная причина частых простуд

Терапевт Амир Хан: Частые простуды может спровоцировать хронический стресс
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Врач общей практики, терапевт Амир Хан рассказал, что хронический стресс может спровоцировать частые простуды. Его мнение приводит Daily Mirror.

Хан отметил, что стресс не всегда является причиной негативных изменений. По его словам, стрессовые ситуации неизбежны и реакция на них необходима для выживания. Однако если повышенная готовность внутренних систем становится привычным состоянием, то могут начаться разнообразные проблемы со здоровьем.

Хан отметил, что вызванные хроническим стрессом поломки в организме неочевидны сразу, но со временем становятся губительными. К примеру, у человека снижается защитная функция иммунитета. Он начинает чаще болеть простудными заболеваниями, и у него медленнее заживают раны. Еще одним последствием стресса врач назвал уменьшение гиппокампа — отдела мозга, связанного с памятью и обучением.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024

Также Хан отметил, что хронический стресс значительно ускоряет старение клеток и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, это связано с тем, что вырабатывающиеся при стрессе гормоны кортизол и адреналин сужают кровеносные сосуды и сердцу приходится работать интенсивнее.

Наконец, терапевт указал, что при продолжительном стрессе снижается способность усваивать полезные вещества, а в запущенных случаях появляются явные признаки нарушения работы кишечника — тошнота, вздутие живота и прочее.

Чтобы стресс не стал постоянным, Хан посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, высыпаться, медитировать и общаться с близкими людьми.

Ранее Амир Хан предупредил, что хронический стресс может вызвать многозадачность. По его словам, привычка выполнять несколько дел одновременно со временем негативно сказывается на работе мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбивший оперативника ФСБ сын главы азербайджанской диаспоры в России объяснился

    В США не нашли смысла в действиях Зеленского

    Востоковед назвал причину операции Израиля против Сирии

    91-летний император Японии на покое попал в больницу

    Бронзовый призер Олимпиады погиб от удара молнии

    Названы простые и доступные средства против депрессии

    Российский экстрасенс пришла на премьеру фильма с голой грудью

    Расходы жителей России на еду подсчитали

    «Не поверили своим ушам». В Финляндии неожиданно зазвучало российское радио. Что об этом известно?

    Тутберидзе рассказала о друзьях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости