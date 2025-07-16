Никоненко рассказал о «бездомном» Шукшине

Актер Никоненко рассказал, как писатель Шукшин ночевал у него в кладовке

Писатель и режиссер Василий Шукшин некоторое время ночевал где придется. Об этом в беседе с aif.ru рассказал народный артист РСФСР Сергей Никоненко.

По его словам, уже снимавшийся в фильмах Шукшин однажды сказал ему, что собирается идти ночевать на вокзал. Тогда он предложил ему место в кладовке, заставленной коробками. «Шукшин старое пальто постелил — так вот и ночевал. Потом, когда мои родители уезжали, он у меня даже на раскладушке спал», — поделился воспоминаниями Никоненко.

Он добавил, что из-за этого ему Шукшин сначала запомнился бездомным человеком.

Ранее Сергей Никоненко заявил, что ему противна уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова. Актер отметил, что хорошо относился к коллеге по цеху много лет назад, однако теперь считает ее предательницей.