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12:04, 16 июля 2025Бывший СССР

Пашинян прокомментировал передачу контроля над частью территории иностранцам

Пашинян: Обсуждается создание компании, которая займется инфраструктурой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Власти Армении обсуждают создание иностранной компании, которая займется развитием инфраструктуры на территории республики и, в частности, будет иметь право на аренду земли. Идею передачи контроля над частью страны иностранцам прокомментировал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает в Telegram издание «Sputnik-Армения».

«Армения обсуждает создание компании, которая привлечет инвестиции в дорожные инфраструктуры и будет осуществлять определенные функции», — заявил глава правительства.

Он добавил, что по истечению контракта инфраструктура, в которую были вложены иностранные инвестиции, будет принадлежать государству.

Ранее замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян сообщил, что республика рассматривает возможность передачи американской компании контроля над Зангезурским коридором. Коридор предполагает создание автомобильной и железнодорожной инфраструктуры на территории Армении, обеспечивающей беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и эксклавом Нахичеванью, а также выход к Турции.

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