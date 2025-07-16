Платформа международных платежей попала под санкции Евросоюза

Совет ЕС: Платформа международных платежей A7 внесена в санкционный список

Европейский союз включил в санкционный список платформу международных платежей А7. Об этом сообщается в официальном журнале Совета ЕС.

Согласно изложенной там информации, компанию A7 создал предприниматель Илан Шор совместно с несколькими финансовыми компаниями в Москве, которые сотрудничали с российскими государственными структурами. Евросоюз обвиняет эти компании в попытках влиять на президентские выборы и конституционный референдум о вступлении в ЕС Молдавии в 2024 году. Кроме того, Совет ЕС возлагает на А7 ответственность за действия, которые «подрывают или угрожают демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности» в Молдавии.

В конце июня, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, генеральный директор А7 Илан Шор заявил, что традиционная банковская система оказалась неустойчивой. При этом А7 уже предложила рынку новый механизм трансграничных расчетов, который позволяет безопасно переводить деньги в любую страну. Тогда же Шор рассказал, что компания предлагает и цифровую валюту — А7А5, первый в мире рублевый стейблкоин.