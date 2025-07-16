Политолог предрек исход конфликта между Израилем и Сирией

Политолог Шаповалов: Большого конфликта между Израилем и Сирией не будет

Масштабного конфликта между Израилем и Сирией не будет, так как у нынешней сирийской власти не хватит ресурсов для ответа Израилю, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«По всей вероятности, масштабного конфликта не будет, поскольку масштаб сил несопоставим. Нынешняя сирийская власть не обладает достаточными ресурсами для защиты своей страны, поэтому конфликт будет носить односторонний характер, то есть удары со стороны Израиля по территории Сирии и отсутствие каких бы то ни было серьезных ответных действий со стороны Сирии», — предрек Шаповалов.

У нынешней сирийской власти нет ни сил, ни достаточных ресурсов для организации поддержки населения, чтобы ответить Израилю, считает он.

Очередное обострение отношений между Израилем и Сирией случилось вокруг конфликта в южной части Сирии между представителям друзской общины и новой сирийской властью. Хочу подчеркнуть: нынешнее обострение израильско-сирийских отношений происходит после заявления о том, что Израиль и Сирия нормализовали отношения и дальше будут развивать конструктивно свои взаимоотношения, но мы видим, что этого не произошло Владимир Шаповалов политолог

Эксперт назвал два фактора, которые являются ключевыми в конфликте Израиля и Сирии. Первый — агрессивный характер политики Израиля, особенно в последние несколько месяцев. Политолог связывает это, в том числе, с падением правительства Башара Асада в Сирии, в результате страна превратилась в «удобную мишень» для израильских атак, считает Шаповалов.

Связано это и с откровенной поддержкой Израиля администрации президента США. Связано это, конечно, и с внутриполитическими причинами: для [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху война — это единственный способ удержаться у власти Владимир Шаповалов политолог

Второй составляющей нынешнего конфликта он назвал резкий рост межконфессиональной, межнациональной вражды в Сирии после падения правительства Асада. По его мнению, нынешняя сирийская власть проводит откровенно конфронтационную политику в отношении национальных и религиозных меньшинств на территории Сирии, что является фактором эскалации напряженности как в Сирии, так и у сирийских границ.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по комплексу сирийского Генерального штаба в Дамаске. По данным сирийских медиа, в результате израильского удара по Дамаску два мирных жителя получили ранения.

Как утверждал ЦАХАЛ, сирийские правительственные войска использовали Генштаб для отправки военных в город Эс-Сувейда с преимущественно друзским населением, где «происходили жестокие столкновения».