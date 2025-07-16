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09:52, 16 июля 2025Силовые структуры

Появилось новое видео с места нападения на российского бойца ММА

Покушение на жизнь бойца ММА Хизриева произошло, когда он выходил из машины
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось новое видео с места нападения на российского бойца ММА Тимура Хизриева в Махачкале. Соответствующие кадры опубликовал НТВ в своем Telegram-канале.

На видео показано, как боец ММА выходит из припаркованного автомобиля, открывает багажник, забирает оттуда пакеты и вещи, и в этот момент к нему подбегают двое вооруженных мужчин в масках и открывают огонь. Кроме того, снято, как Хизриев пытался оказать сопротивление злоумышленникам.

По данным канала, двое вооруженных людей в масках напали на спортсмена, когда тот выходил из машины на улице Даниялова. Он получил несколько ранений. Сейчас Хизриев госпитализирован. Ему была проведена операция. На данный момент его жизни ничто не угрожает.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Инцидент произошел около 23:40 по московскому времени.

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