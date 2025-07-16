Расходы жителей России на еду подсчитали

«Ромир»: Недельные расходы российской семьи выросли на восемь процентов

За неделю с 7 по 13 июля среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 8 тысяч 395 рублей. Об этом сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

По его данным, общий объем семейных трат за неделю увеличился на 535 рублей, или на 6,4 процента. Неделю назад речь шла о 7 тысячах 860 рублях. Если же сравнивать 28-ю неделю года с аналогичным периодом прошлого года, то объем недельных расходов вырос на 621 рубль, или на восемь процентов.

Эксперты холдинга полагают, что причиной такой динамики стало то, что жители РФ начали чаще посещать магазины. Иными словами, наблюдается повышение частоты покупок. И хотя это может подразумевать приобретение меньшего объема товаров за один поход, суммарно более частые визиты приводят к увеличению итоговой суммы, потраченной домохозяйством за неделю.

«Этот тренд может быть обусловлен стремлением приобретать товары более свежими или регулярным пополнением запасов для активного летнего отдыха, пикников и выездов на природу, что в совокупности формирует повышенный объем», — полагают в «Ромире».

По другим данным, расходы трети россиян на еду составляют в среднем две-три тысячи рублей в неделю. Оказалось, что 80 процентов россиян предпочитает покупать еду в супермаркетах. Доставку на дом выбирают 16 процентов граждан, а три процента опрошенных признались, что обычно выбирают готовую еду из сервисов доставки.