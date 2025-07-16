РИА Новости: ВСУ не используют технику НАТО при обороне Днепропетровской области

Корректировщик группы FPV 56-го отдельного батальона спецназа «Хан», участвующий в боях за освобождение Днепропетровской области, с позывным Малой рассказал о сражениях в Днепропетровской области. Его слова приводит РИА Новости.

Малой раскрыл подробности об обороне Вооруженных силам Украины (ВСУ) Днепропетровской области и отметил, что военные не используют технику, поставленную НАТО.

«На оборону Днепропетровской области не выделяется какая-то особенная натовская техника. В основном все стандартные. Те же самые "буханки", пикапы. Какая-нибудь просто тяжелая техника. Ничего такого, особенного не встречалось», — сказал он.

Ранее ВС РФ взяли под контроль село Дачное в Днепропетровской области и населенный пункт Бессаловка в Сумской области. Об этом 7 июля отчитались в Минобороны России.

