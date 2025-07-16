Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

Суд вынес приговор семерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы

Ставропольский краевой суд вынес приговор семерым жителям Республики Дагестан, разгромившим аэропорт Махачкалы в поисках прилетевших граждан Израиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре края.

Мужчины признаны виновными в массовых беспорядках, неисполнении требований транспортной безопасности, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Им назначены сроки от 14 до 15 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьмах, а затем в колонии строгого режима.

Суд установил, что 29 октября 2023 года Микаил Разаков, Джамал Ибавов, Башир Магомедов, Ильяс Насуев, Камил Ибрагимхалилов, Руслан Муртазалиев, Арслан Магомедов прибыли в аэропорт «Уйташ» и, испытывая национальную и религиозную ненависть к гражданам Израиля, устроили массовые беспорядки. Ущерб аэропорту был причинен на сумму, превышающую 24 миллиона рублей. 30 полицейских подверглись нападению, из них 23 получили травмы.

По данным следствия, за участие в беспорядках к уголовной ответственности привлечены 142 человека. В отношении 130 участников погромов расследование завершено. 28 уголовных дел направлено в суд для рассмотрения по существу. В розыск объявлены семеро, в их числе трое организаторов беспорядков.

Ранее суд назначил пятерым участникам беспорядков сроки до восьми лет.