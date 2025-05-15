Еще пятерым участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор

На Ставрополье суд приговорил пять участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

В Ставропольском крае суд вынес приговор еще пятерым участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пять мужчин признаны виновными в участии в массовых беспорядках и несоблюдении требований транспортной безопасности.

Осенью 2023 года осужденные на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля участвовали в массовых беспорядках в аэропорту Уйташ и не подчинялись законным требованиям полиции. Действия участников беспорядков привели к полной блокировке работы аэропорта, а также к уничтожению и порче имущества аэропорта на сумму более 24 миллионов рублей.

Октябрьский районный суд приговорил их к срокам до восьми лет колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что еще четырем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы вынесли приговор.