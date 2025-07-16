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13:46, 16 июля 2025Россия

Россиянин без водительских прав прижал автомобилем к стене женщину с ребенком

В Красноярском крае пьяный водитель без прав прижал к стене женщину с ребенком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Емельяновском районе Красноярского края пьяный водитель без прав прижал автомобилем к стене женщину с ребенком. Об этом сообщил региональный портал Ngs24.ru.

Пострадавшая россиянка гуляла с сыном около дома, в это время соседи — пара сожителей — во дворе распивали спиртное. Внезапно между ними вспыхнула ссора. Пьяный мужчина сел за руль автомобиля сожительницы.

По словам женщины, в этот момент она с ребенком зашла за дом и не наблюдала, что происходило дальше. «Находящийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя транспортным средством, принадлежащем его сожительнице, на скорости сбил меня с ребенком на руках, прижав передней частью автомобиля к фасаду дома», — поделилась женщина.

Она пояснила, что правая сторона ее тела оказалась зажата между автомобилем и стеной, и выбраться самостоятельно не было возможности. Другие соседи отвезли пострадавших сначала в Емельяновскую районную больницу, после их направили еще в одно медучреждение, где зафиксировали раны и повреждения.

Водителю выписали административный штраф.

До этого стало известно, что жительница Костромы спасала сына от наезда кроссовера и впала в кому.

ЖЗЛ
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