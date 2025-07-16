Российская семья отметила бриллиантовую свадьбу

Российская семья Дубовик из Златоуста отметила бриллиантовую свадьбу

Супруги Александр и Валентина Дубовик из Златоуста отметили бриллиантовую свадьбу. Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

По данным издания, россияне прожили в браке 60 лет, в связи с чем были удостоены почетного знака отличия «Семейное счастье». Известно, что супруги повстречались в 1964 году и с тех пор не расставались. Так, семье удалось вырастить двух дочерей, а затем участвовать в воспитании внуков и правнуков.

«В день награждения супругам пожелали крепкого здоровья, тепла, уюта в доме, а слез — только от радости и семейного благополучия», — рассказали в региональном управлении МВД.

Ранее в июле в России начали выдавать гранты на свадебные расходы. Отмечалось, что на такую субсидию до конца года могут претендовать 80 пар.