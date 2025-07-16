Российский экстрасенс пришла на премьеру фильма с голой грудью

Российский экстрасенс Дарья Миронова пришла на премьеру фильма «НейроБатя» в Москве с голой грудью. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Звездач».

Финалистка первого сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ вышла на публику в черном костюме, состоящем из штанов и укороченной куртки на молнии. Помимо этого, она надела лонгслив с сетчатыми вставками, который демонстрировал ее обнаженную грудь.

«Ясновидящая появилась на премьере фильма "НейроБатя" без бюстгальтера, чем очень смутила большую часть гостей показа», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что российский экстрасенс напрасно сломала ребра ради идеальной фигуры. Участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Ольга Якубович пожаловалась на неудачную коррекцию внешности.