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19:47, 16 июля 2025Ценности

Российский экстрасенс пришла на премьеру фильма с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российский экстрасенс Дарья Миронова пришла на премьеру фильма «НейроБатя» в Москве с голой грудью. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Звездач».

Финалистка первого сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ вышла на публику в черном костюме, состоящем из штанов и укороченной куртки на молнии. Помимо этого, она надела лонгслив с сетчатыми вставками, который демонстрировал ее обнаженную грудь.

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«Ясновидящая появилась на премьере фильма "НейроБатя" без бюстгальтера, чем очень смутила большую часть гостей показа», — говорится в сообщении.

В феврале стало известно, что российский экстрасенс напрасно сломала ребра ради идеальной фигуры. Участница шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Ольга Якубович пожаловалась на неудачную коррекцию внешности.

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