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15:58, 16 июля 2025Экономика

Сборы картофеля в России оценили

Минсельхоз: Сборы картофеля в России выросли на 36 процентов к середине июля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lars Blankers / Unsplash

С начала нынешней уборочной кампании российские аграрии успели собрать в общей сложности 240 тысяч тонн картофеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

Темпы уборки картофеля к настоящему времени оказались на 36 процентов выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отметили в ведомстве. На данный момент собрано на 64 тысяч тонн больше, уточнили в Минсельхозе.

К середине лета уборочная кампания в России вошла в активную фазу, добавили в пресс-службе министерства. Картофель начали собирать в южных и северо-кавказских регионах. Сейчас массовый сбор урожая начинается также в Поволжье и Центральной России. Наибольшие же объемы картофеля к настоящему времени успели собрать аграрии из Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Работы активно ведутся в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области, резюмировали в Минсельхозе.

По итогам прошлого года картофель оказался самым подорожавшим продуктом в России. Эксперты объясняли резкий рост цен на клубни нехваткой современных хранилищ, массовым отказом граждан от самостоятельного выращивания, снижением посевных площадей и дефицитом семян из европейских стран. На фоне заметного подорожания продажи картофеля в стране сократились на восемь процентов в первом квартале 2025 года, а россияне стали отдавать предпочтение менее дорогим продуктам — в том числе макаронам и хлебу.

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