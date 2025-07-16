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18:26, 16 июля 2025Путешествия

Способность Финляндии найти замену российским туристам поставили под сомнение

Эксперт Арутюнов: Туристов из других стран Европы финнам найти нереально
Алина Черненко

Фото: Everste / Getty Images

Генеральный директор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов поставил под сомнение способность Финляндии найти замену российским туристам. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

По словам собеседника издания, туристов из других европейских стран финнам «найти нереально». «Для стран Центральной Европы это слишком далеко», — пояснил он.

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Однако возлагать ответственность на власти страны за закрытие границ эксперт не стал. Он подчеркнул, что Финляндия — лишь винтик в большой системе Евросоюза.

«Если границы снова откроют, то решение о поездках каждый примет самостоятельно», — заключил Арутюнов, добавив, что многие россияне, помня о том, что происходило в последние годы, много раз подумают прежде, чем ехать в Финляндию.

Ранее финское издание Yle сообщило, что турбизнес в стране оказался под угрозой исчезновения из-за отсутствия российских туристов. Как пишет источник, была попытка привлечь туристов из Германии, но она не увенчалась успехом.

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