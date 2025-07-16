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17:37, 16 июля 2025Мир

США призвали Израиль остановить удары по Сирии

Администрация Трампа призвала Израиль остановить удары по Сирии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA via AP / AP

Администрация президента США Дональда Трампа призвала власти Израиля остановить удары по Сирии. Об этом в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил репортер портала Axios Барак Равид.

«Администрация Трампа обратилась к Израилю с просьбой прекратить удары по сирийским военным на юге страны, передал американский чиновник», — написал журналист.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что Вашингтон обеспокоен израильскими ударами по Сирии и обсуждает этот вопрос с заинтересованным сторонами.

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