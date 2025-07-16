Страна НАТО попросила ЕС ввести санкции против Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС ввести санкции против Украины

Будапешт просит власти Европейского союза ввести санкции против Украины. С таким призывом в эфире телеканала M1 выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей», — сказал дипломат, напомнив, что в ходе насильственной мобилизации на Украине ушел из жизни этнический венгр.

Ранее Сийярто заявил, что на Украине ведется охота на людей в виде принудительной мобилизации в армию. По его словам, жители Украины, не желающие отправляться на фронт, лишаются жизни в результате жестокости военкомов.