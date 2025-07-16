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16:02, 16 июля 2025Мир

Страна НАТО попросила ЕС ввести санкции против Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал ЕС ввести санкции против Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Yves Herman / Reuters

Будапешт просит власти Европейского союза ввести санкции против Украины. С таким призывом в эфире телеканала M1 выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы требуем привлечь к ответственности трех человек, служащих в Министерстве обороны Украины и армейском командовании, за организацию принудительного призыва. На улицах Украины идут облавы на людей», — сказал дипломат, напомнив, что в ходе насильственной мобилизации на Украине ушел из жизни этнический венгр.

Ранее Сийярто заявил, что на Украине ведется охота на людей в виде принудительной мобилизации в армию. По его словам, жители Украины, не желающие отправляться на фронт, лишаются жизни в результате жестокости военкомов.

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