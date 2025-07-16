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11:27, 16 июля 2025Россия

Тела нашли на месте крушения разыскиваемого почти двое суток российского вертолета

СК: Тела пяти человек нашли на месте крушения вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тела пяти человек нашли на месте крушения вертолета Ми-8Т в Хабаровском крае, который разыскивали почти двое суток. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России в Telegram.

Как уточнило ведомство, полностью разрушенное воздушное судно обнаружили в 130 километрах к северо-востоку от поселка Охотск, из которого борт вылетел 14 июля. На месте обломках заметили следы горения. Сообщения о выживших не поступали.

Ранее СК предоставил «Ленте.ру» видео с местом крушения, снятое с высоты. На кадрах видно, что борт рухнул на склон горы.

О пропаже Ми-8, следовавшего из Охотска в Магадан, стало известно 14 июля. Из-за плохой погоды поиски приостанавливались и завершились только утром 16 июля. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника. Воздушным судном владеет АПК «Взлет». Первый рейс вертолета состоялся в 1981 года — тогда он принадлежал военным, перейдя в гражданскую эксплуатацию через 20 лет.

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