Туалетную бумагу в России укоротили

Экономист Тимофеев: Туалетная бумага в России стала короче на сантиметр

В России не стоит ждать резкого скачка цен на туалетную бумагу, так как ее производители сдерживают подорожание, уменьшая ее размер. Об укоротившихся рулонах предупредил экономист, кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев, его цитирует Life.

По словам эксперта, из-за инфляции туалетная бумага стала тоньше. Также уменьшились ее размеры — рулон стал короче и уже на целый сантиметр. Она стала тоньше, а следовательно, не так удобна в использовании, как раньше. Тем не менее ее цена практически перестала расти.

После введения новых ГОСТов в 2021 году стандарты туалетной бумаги изменились, также в ближайшем будущем стоимость товара может поменяться из-за эксперимента по маркировке.

«Скорее всего, цена на нее теперь немного подрастет, тем более, что более дешевая туалетная бумага пользуется меньшим спросом, при ее производстве используется дешевое вторсырье, поэтому значительного роста цен на нее ожидать не стоит, но прошлогодний темп роста цен сохранится», — пояснил Тимофеев.

Ранее стало известно, что в России появится первая туалетная бумага из вторсырья и без втулки. Выпускающая продукцию под брендом Zewa Natural Comfort Smart компания ЭвоКом заявила, что новый трехслойный продукт изготовлен из полностью переработанного волокна. Благодаря новой технологии рулон формируется без картонной втулки, но сохраняет отверстие для размещения на держателе, что сокращает отходы и позволяет реже менять рулон за счет увеличенной длины.