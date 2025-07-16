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20:19, 16 июля 2025Наука и техника

Удержание ЛБС доверят российскому «Диктиону»

«Известия»: В России создают систему для автономной работы дронов «Диктион»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России создают систему для автономной работы дронов «Диктион», которой можно будет доверить удержание линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом со ссылкой на компанию-разработчика «АвиаТехноЛаб» сообщает газета «Известия».

Группы беспилотников планируется размещать в «гнездах», где они будут подзаряжаться. В зависимости от задач дроны, входящие в набор, планируется поделить на саперные, камикадзе, тактические бомбардировщики и перехватчики. Управляющую сеть «Диктион» предполагается сделать децентрализованной. В «АвиаТехноЛабе» надеются, что одна такая сеть позволит контролировать район площадью до 100 квадратных метров без операторов.

«Мы же получим простую и дешевую, как автомат Калашникова, систему со стоимостью дрона в 40–50 тысяч рублей. Группа бойцов может в течение часов раскидать гнезда и уйти от линии боевого соприкосновения, далее система сделает за них всю работу», — уверен сотрудник компании Алексей.

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Военный эксперт Юрий Лямин заметил, что разработку подобной системы нельзя считать простой задачей. Его коллега Алексей Леонков назвал идею компании «АвиаТехноЛаб» отличной.

Ранее сотрудник компании Святослав заявил, что тяжелый гексакоптер «Горгона», разработанный «АвиаТехноЛабом», превосходит украинский дрон «Баба-Яга» по скорости.

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